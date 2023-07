Andreas Muller contro alcuni ex gieffini: "Ecco come siamo messi"

Andreas Muller si è scagliato contro alcuni ex gieffini e ha tirato in ballo anche i fan che li hanno resi famosi. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è infuriato per un motivo preciso, che proprio negli ultimi giorni ha tenuto banco sui social.

Andreas Muller contro alcuni ex gieffini

Negli ultimi giorni, una polemica infuocata ha investito alcuni ex gieffini. Stando alle accuse dei fan, ci sono dei Vipponi che fanno delle richieste assurde ai seguaci, come una cucina da 13mila euro in regalo. Nella bufera si è intromesso anche Andreas Muller che, giustamente, si è scagliato contro i concorrenti in questione.

Le parole di Andreas Muller

Tramite i suoi canali social, Andreas ha tuonato:

“Ma vi rendete conto di chi avete reso famosi? Ma come siamo messi… Chi ca**o avete reso famoso”.

Muller è una furia, ma è impossibile non essere d’accordo con lui. Gli ex gieffini in questione hanno davvero esagerato.

Chi sono gli ex gieffini in questione?

Al momento, non è chiaro chi siano gli ex gieffini che fanno richieste assurde ai fan. Secondo alcune teorie potrebbero essere Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che sono in procinto di cambiare casa. Altri sostengono che si possa trattare di Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Per ora, però, sono solo ipotesi.