Dopo due anni di attesa e sofferenza sono stati fissati i funerali di Andreea Rabciuc, la giovane di 27 anni trovata senza vita in un casolare a Castelplanio, a distanza di due anni dalla sua scomparsa.

Andreea Rabciuc: camera ardente e funerali

I funerali della ragazza saranno celebrati mercoledì 20 marzo, alle ore 15, presso la Cattedrale di San Settimio a Jesi. Mentre, la camera ardente sarà allestita lunedì 18 marzo presso la Casa funeraria Santarelli di Monsano.

Continuano le ricerche del colpevole per la morte di Andreea Rabciuc

Continuano le indagini in merito alla morte di Andreea Rabciuc: la Procura di Ancona, guidata dalla pm Irene Bilotta, sta investigando per far luce su questa tragedia. Tutte le ipotesi al momento sono aperte, dall’omicidio al suicidio orchestrato.

Dentro il casolare dov’era il cadavere, identificato grazie agli accertamenti sul dna, gli inquirenti hanno trovato anche un foulard avvolto su un trave con tracce biologiche e una scritta sul muro

Unico indagato per la morte di Andreea Rabciuc: l’ex fidanzato Simone Gresti

L’ex fidanzato di Andreea, è attualmente indagato per una serie di gravi accuse. aPer le autorità è l’unico responsabile di sequestro di persona, omicidio volontario, istigazione al suicidio e spaccio di droga. Tuttavia, il ragazzo respinge ogni accusa, dichiarando la sua innocenza.