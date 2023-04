Ore importanti per il caso di Andreea Rabciuc, riprese le ricerche della 27enne a distanza di un anno: da 24 ore l’indagine ha subito un nuovo input sulle colline tra Maiolati Spontini e Monte Roberto. Da quanto si apprende le ricerche della 27enne di Jesi svanita nel nulla nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2021 sono in pieno svolgimento. Lo sono con carabinieri, vigili del fuoco e un’unità cinofila che battono le colline tra Maiolati Spontini e Monte Roberto.

Caso Andreea Rabciuc, riprese le ricerche

Si cerca soprattutto in alcuni terreni di proprietà della famiglia di Simone Gresti, il fidanzato di Andreea. Al momento lui è il solo indagato in questa vicenda. L’uomo ha raccontato che nei giorni precedenti alla scomparsa, la giovane gli aveva confidato di voler cambiare vita. E quando c’era stata la scomparsa lui era tornato indietro dopo un litigio per riprenderla nel casolare sulla Montecarottese dove aveva trascorso la serata. Andreea pare avesse scritto a Simone: “Per stasera sto qui , domani mi vieni a prendere e possiamo fare quello che vogliamo”.

Perlustrati due pozzi in un terreno

Secondo le affermazioni del giovane in televisione, a “Chi l’ha visto?” la 27enne desiderava una nuova vita, voleva disintossicarsi. Le ricerche hanno messo al centro un terreno in uso al papà di Simone, dove per molto tempo Andreea aveva tenuto il suo cane. Lì ci sono due pozzi, uno piccolo e uno grande, che sono stati esplorati e la cui acqua sarebbe stata analizzata.