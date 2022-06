Angela da Mondello è stata ricoverata perché positiva al Covid e si è scagliata contro i suoi detrattori.

Angela da Mondello, tristemente nota per il tormentone “non ce n’è coviddi”, ha annunciato via social di essere risultata positiva al virus e di esser stata ricoverata. Nelle sue stories se l’è presa con i suoi detrattori.

Angela da Mondello ha il Covid: ricoverata

Angela Chianello, nota a tutti come Angela da Mondello di “non ce n’è coviddi”, ha annunciato via social di esser stata ricoverata in ospedale perché positiva al Coronavirus. Attraverso le sue stories il personaggio tv ha ringraziato i fan che le hanno espresso la loro solidarietà e se l’è presa con chi invece ha detto delle cattiverie nei suoi confronti. “Dal Covid si può guarire, dalla vostra cattiveria no! Gente di m***da”, ha tuonato Angela Chianello, mostrandosi visibilmente provata dal suo letto d’ospedale e con la mascherina sul volto.

Chi è Angela da Mondello

Angela Chianello è diventata nota al pubblico tv durante l’estate del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus, quando intervistata dai microfoni di Pomeriggio Cinque sulla spiaggia ha dichiarato: “Non ce n’è coviddi”.

La sua frase è diventata una sorta di tormentone durante l’estate 2020, e lei ha cavalcato l’onda della popolarità finendo per essere ospitata dei salotti tv e realizzando una canzone proprio con la frase del suo tormentone.

Più volte Angela da Mondello ha messo in guardia i fan sui pericoli dovuti al Covid e ha affermato di esser stata fraintesa. Inoltre se l’è presa con chi, in tv, le avrebbe fatto fare brutta figura dipingendola per ciò che non è.

“Quella frase fu detta in un momento di leggerezza, mentre ci trovavamo in spiaggia e ci è stato montato un caso sopra”, ha dichiarato, e ancora: “Riceviamo minacce di ogni genere, in cui scrivono di volere uccidere me e mia figlia. Il tutto con profili falsi. Ma perchè non la fate finita? Perchè dovete fare ciò per una frase che ho detto sul covid?”