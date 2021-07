Anna Tatangelo super corteggiata da un personaggio importante: i rumors sulla cantante

Dopo le voci sulla liaison con il rapper Livio Cori, nuovi rumors su Anna Tatangelo parlano di un altro importante corteggiatore

Nel prossimo autunno vedremo Anna Tatangelo a Mediaset, per la prima volta nelle vesti ufficiali di conduttrice. Sarà infatti lei ad aprire la domenica pomeriggio di Canale 5 con uno show tutto suo dal titolo Scene da un matrimonio, che andrà a scontrarsi direttamente contro la Domenica In di Mara Venier.

Ha fatto peraltro parecchio discutere la collocazione di tale programma in una fascia oraria che per molti anni è stata presieduta da Barbara D’Urso. A sua volta, come sappiamo, la Carmelita nazionale è stata ridimensionata dai vertici di Cologno Monzese nella sua Domenica Live.

Quindi scene da un matrimonio conduce la Tatangelo e celebra la D’Urso? 🤦🏻‍♂️ — alessiobonacina (@ALESSIOBONACINA) July 9, 2021

Anna Tatangelo tra due “fuochi”

Per quanto riguarda invece il versante privato, per la bella Anna Tatangelo tutto sembra essere ancora avvolto nel mistero. Se lei continua a dichiararsi single, si mormora tuttavia di una possibile un nuovo amore con Livio Cori, rapper e attore italiano di 31 anni. L’indiscrezione era già peraltro nell’aria da qualche tempo, ma non è mai stata confermata o smentita dai diretti interessati.

Il rapper partenopeo, conosciuto soprattutto per avere recitato nella fortunata serie tv Gomorra, parrebbe dunque aver conquistato il cuore della bellissima ex compagna di Gigi D’Alessio.

Tuttavia altri rumors rivelano di un altro corteggiatore decisamente importante della Tatangelo, ovverosia il rampollo di una nota famiglia milanese. Quale sarà dunque la scelta dell’artista di Sora?