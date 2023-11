Annalisa ospite a X Factor. Fedez punge Morgan: "Sei contento?"

Annalisa sarà ospite a X Factor, e Fedez non ha perso occasione per scagliare una frecciatina contro Morgan.

Annalisa a X Factor

Francesca Michielin ha svelato che l’ospite del 16 novembre a X Factor sarà nientemeno che Annalisa, il cui singolo Bellissima era stato aspramente criticato da Morgan che l’aveva definito “di una banalità incredibile ed esercizio di industria del mercato più infimo usa e getta”. All’annuncio dell’imminente arrivo della cantante al talent show, Fedez ha colto la palla al balzo e ha detto: “Contento, Morgan?”. Sulla questione al momento non è dato sapere di più e il frontman dei Bluvertigo ha preferito non commentare. In tanti tra i fan del programma si chiedono se Annalisa affronterà Morgan in merito a quanto da lui affermato sul suo brano e se, tra i due, ci saranno ulteriori scambi di battute.

Morgan è spesso finito nell’occhio del ciclone per le sue affermazioni relative ai suoi colleghi del mondo della musica e per le sue critiche infuocate. Durante la sua partecipazione a Sanremo 2020 è stato squalificato dopo aver modificato il testo della sua canzone al fine di insultare il suo collega, Bugo, in gara insieme a lui.