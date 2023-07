5 luglio 2021: la morte di Raffaella Carrà ha eclissato la musica mondiale. A due anni dalla sua scomparsa, oggi 5 luglio 2023 sono ancora tanti coloro che omaggiano il ricordo della Signora della tv, da chi l’ha conosciuta a chi l’ha amata solo attraverso uno schermo.

Grande amico della conduttrice, Tiziano Ferro – che nel 2007 aveva dedicato a Raffaella il brano E Raffaella è mia coinvolgendola nell’iconico videoclip – le dedica un post sui social alla vigilia dell’anniversario della sua morte: un video tributo trasmesso durante i concerti del suo tour che è già virale sui social per via delle parole toccanti e le immagini che fanno trasparire complicità e affetto tra due amici veri. Ecco la dedica del cantante:

«E domani saranno già due anni. Non esisterà giorno in cui non mi mancherai. […] Raffaella, amica mia. Ci unisce un racconto infinito, fatto di balli, risate, notti in giro per Madrid, pomeriggi a raccontare storie e serate a parlare di sogni e progetti. Hai creduto in me da subito. Mi hai spinto, incoraggiato, sostenuto e non solo con le parole: ci hai messo la faccia, il tuo nome, ore della tua presenza. Da te infinite parole di amore e sostegno. Mi hai aiutato a mettere insieme i frammenti dello specchio rotto dal quale osservavo il mio riflesso distorto e mi hai riempito di complimenti: per il mio talento, la mia testa, il mio spirito, il mio spagnolo, la mia puntualità e la mia voglia di imparare. Un giorno mi dicesti che con me ti sentivi tranquilla. Il più grande dei privilegi? Avermi scelto come amico […]».