Il 18 giugno del 1943, esattamente 80 anni fa, nasceva Raffaella Carrà, una delle più grandi dive che la storia della cultura pop italiana abbia mai conosciuto. Morta per un tumore nel 2021, Raffaella Pelloni (questo il suo vero nome) rimarrà per sempre nei cuori di milioni di italiani (e non solo), che per anni hanno ballato le sue canzoni scatenate e seguito i suoi programmi in tv.

Il ricordo di Raffaella Carrà in occasione del suo 80° compleanno

In occasione di quello che avrebbe potuto essere un genetliaco con cifra tonda, in Spagna (dove la Carrà era amatissima) è stato creato uno speciale spettacolo, Baila Baila, presentato proprio pochi giorni fa al Capitol di Madrid.

Il musical andrà in scena con la sua prima mondiale nella capitale spagnola il 2 novembre e punta a diventare una sorta di “Mamma mia” in salsa latina con tutti i più grandi successi dell’artista coreografati e cantati da una crew di attori e ballerini ingaggiati per l’importante progetto.

Nei giorni scorsi, inoltre, un enorme maxischermo di Spotify installato a Times Square a New York ha celebrato la grandezza dell’artista: la Carrà è infatti diventata ambassador dell’iniziativa Spotify Equal, lanciata dalla piattaforma di streaming in concomitanza con il Pride Month.

Ci ha fatto cantare, ci ha fatto ballare, ci ha fatto sentire la sua idea di libertà.

Oggi continua a farci brillare gli occhi anche da Times Square 🌟.

Ascolta Raffaella Carrà, la nostra ambassador #SpotifyEQUAL nella playlist EQUAL Italia.https://t.co/KRAMH7ycFL pic.twitter.com/d1UNbUbywk

— Spotify Italia (@SpotifyItaly) June 14, 2023

5 curiosità sulla cantante

Per quanto fosse amata, ci sono una serie di cose che forse non tutti sanno sul conto dell’artista. Prima di tutto, per l’appunto, il suo vero cognome non era Carrà ma il suo nome completo era Raffaella Maria Roberta Pelloni. A consigliarle “Carrà” fu il regista Dante Guardamagna, che si era ispirato al pittore Carlo Carrà, al quale era appassionato.

La sua carriera non iniziò nel mondo della musica o della televisione, bensì in quello del cinema: i primi passi Raffaella Carrà li mosse infatti come attrice, con un piccolo ruolo nel film Tormento del passato di Mario Bonnard.

Nonostante abbia avuto due storie d’amore importanti (con Gianni Boncompagni e con Sergio Japino) l’artista non ha mai avuto figli. Tuttavia, Raffaella Carrà aveva adottato diversi bambini in giro per il mondo, oltre ad essersi presa cura econonicamente di due nipoti a partire dal 2001: questi ultimi erano i figli del fratello Renzo morto a causa di un tumore.

La Carrà, inoltre, è stata una delle due sole donne ad aver avuto l’onore di presentare tutta da sola il Festival di Sanremo (nel 2001, prima di lei c’era stata soltanto Loretta Goggi).

Infine, un’altra grande diva pop amatissima dalla comunità LGBT ha avuto l’occasione di rendere omaggio alla straordinaria carriera di Raffaella Carrà in passato: nel 2012, infatti, la regina del pop Madonna aveva inserito la coreografia del Tuca Tuca in uno dei balletti del suo MDNA Tour.