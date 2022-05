Annual Report 2021 di Pirelli, le opere d’arte ispirate alle fabbriche

Artisti internazionali sono stati invitati da Pirelli a visitare cinque dei suoi diciotto siti produttivi nel mondo, da Settimo Torinese alla Cina.

Non solo luoghi di produzione, ma anche fonte di bellezza, arte e cultura; luoghi di “mani-fattura”, cioè “mani all’opera”. Nasce così il progetto “A Beautiful Place: l’arte della manifattura”, l’iniziativa ideata per l’Annual Report 2021 di Pirelli.

L’iniziativa ha portato Pirelli a invitare artisti di fama internazionale a visitare cinque dei suoi diciotto siti produttivi nel mondo. Gli artisti hanno poi ideato opere che traggono ispirazione dagli ambienti industriali. L’ispirazione arriva dai suoni, dai colori e dalle atmosfere che animano le fabbriche. La visita ha coinvolto la struttura di Settimo Torinese, passando per Rome negli Usa, per Yanzhou in Cina, arrivando anche a Campinas in Brasile e a Slatina in Romania: quattro artisti e un collettivo sono diventati protagonisti del progetto.

Nel volume cartaceo e nella versione digitale di “A Beautiful Place: l’arte della manifattura”, ogni opera è affiancata da testi di due autori di fama mondiale come il teologo e filosofo Vito Mancuso e la scrittrice Nadia Owusu, che hanno offerto la loro riflessione sul tema di “fabbrica bella” e “fabbrica come luogo di manifattura”.

Sfoglia la fotogallery per scoprire tutte le opere.

