Niente da fare, è stata annullata la manifestazione per i Ferragnez a Milano: nei motivi c’entrano i media e il dietro fonti ha lasciato migliaia di fan e follower senza la possibilità di dimostrare affetto ai loro beniamini “in crisi”.

Il dato crudo è che oggi non ci sarà nessun flashmob in sostegno della coppia in Piazza Duomo a Milano e quella brutta notizia per i fan della coppia social sovrana del paese sta facendo il giro dei social. Il gossip nazionale aveva lanciato la necessità di quel flashmob in sostegno di Chiara Ferragni e Fedez sulla scorta dei rumors per cui in questi ultimi tempi starebbero attraversando un periodo di crisi post Sanremo.

Annullata la manifestazione per i Ferragnez

Ma nulla da fare: manifestazione pro Ferragnez annullata e niente striscioni con lo slogan coniato, “Chiara Xdona Fedez”. Ma perché non se ne farà nulla? L’organizzatrice che aveva lanciato l’appello su Twitter ha parlato di “troppa esposizione mediatica”, un paradosso, a contare che di star media e social parliamo. La chiosa è stata salomonica, secondo quanto riportato da Fanpage: “Chiediamo però a ognuno di continuare a sostenere Chiara e Fede personalmente, grazie“.

Eppure era tutto pronto, con striscioni, magliette dedicate come le t-shirt bianche con le scritte “Chiara Xdona Fede” o “Pensatevi liberi insieme”.

Pronti perfino dei cori su musica di Tananai

Qualcuno aveva anche preso in prestito le note di Tango di Tananai per dei cori persino cori: “L’ amore tra le palazzine a fuoco di Chiara e Fede riconosco / Voi non siete come loro/ È bello bello bello rivedervi insieme così“.

On sono mancate le critiche a cui sono arrivare repliche altrettanto puntuali: “Per chi ci critica perché non manifestiamo per la guerra, il caro bollette o la crisi diciamo: è facile manifestare per cose materiali. Nella vita quello che conta sono i Sentimenti e i Legami umani. Scusateci se teniamo più all’amore che alle vostre bollette“. “Vostre?” Perché i fan dei Ferragnez non le pagano?