Anthony Fauci riceve il Dottorato dalla Sapienza di Roma per la sua lotta al Covid e all’Aids

Anthony Fauci riceve un Dottorato dalla Sapienza di Roma. L’immunologo americano ha ottenuto tale riconoscimento per la sua lotta contro il Covid e l’Aids.

Anthony Fauci: Dottorato dalla Sapienza di Roma

Oggi, 13 gennaio 2022, è un giorno di grandi traguardi per Anthony Fauci che, presso l’università La Sapienza di Roma, ha ricevuto il Dottorato di ricerca honoris causa in ‘Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences’.

Dottorato per Anthony Fauci: “Mi congratulo con l’Italia”

“Quella da Covid-19 è una pandemia mai vista negli ultimi 100 anni. Abbiamo nel mondo 308 milioni di casi e circa 6 milioni di morti e sono dati sicuramente sottostimati”, ha dichiarato l’immunologo alla stampa, “Congratulazioni all’Italia, dove l’81% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino anti-Covid”.

Anthony Fauci un Dottorato per la lotta contro l’Aids

Consigliere scientifico di sette presidenti e responsabile della lotta contro il Covid 19 negli Stati Uniti, Anthony Fauci è un italo-americano di seconda generazione. Nella Sala Senato dell’ateneo romano, alla presenza della rettrice Antonella Polimeni, l’infettivologo ha ricevuto il riconoscimento per il ruolo fondamentale che ha avuto nello studio delle malattie infettive, in particolare sulle infezioni da Hiv, e sulle terapie efficaci contro l’Aids, nonché le misure di contenimento della trasmissione.