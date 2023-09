L'Antitrust apre un'inchiesta su Ryanair per abuso di posizione dominante

L'Antitrust indaga su Ryanair per presunto abusi di posizione dominante. Vediamo i dettagli dell'indagine.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti della compagnia aerea irlandese Ryanair, accusata di escludere le agenzie di viaggio dall’acquisto dei biglietti sul proprio sito.

Inchiesta dell’Antitrust su Ryanair

L’Autorità garante della concorrenza ha avviato un’inchiesta per chiarire la posizione di Ryanair. La compagnia aerea low cost è accusata di escludere le agenzie di viaggio dall’acquisto dei biglietti sul sito.

Ryanair è reduce da una vittoria sul governo, costretto a un passo indietro sul decreto Asset che metteva un tetto massimo ai prezzi di viaggi. Oggi però arriva questo passo falso che ha portato all’avvio del procedimento per abuso di posizione dominante, in seguito a diverse segnalazioni già a partire da maggio.

Provvedimento contro Ryanair, cosa dicono le autorità

Secondo l’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) Ryanair sfrutterebbe la posizione autorevole nel mercato di riferimento per estendere il proprio potere anche nell’offerta di ulteriori servizi turistici, ad esempio hotel e noleggio veicoli).

Questo chiaramente, ai danni delle agenzie di viaggio e dei relativi clienti.

Nel dettaglio, in una nota si legge come Ryanair ostacoli l’acquisto da parte delle agenzie dei biglietti aerei dal proprio sito, inoltre consentirebbe l’acquisto degli stessi alle sole agenzie tradizionali ma a condizioni peggiorative per prezzo e ampiezza dell’offerta.

Questa condotta ha effetti negativi anche sui consumatori finali, tant’è vero che Assoutenti ha espresso soddisfazione per l’avvio delle indagini su Ryanair. L’associazione che tutela i consumatori si è anche rivolta all’Agcm chiedendo di fare luce sui prezzi applicati al pubblico.