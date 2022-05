Antonella Clerici ha svelato ai fan i motivi per cui è stata costretta ad assentarsi da È sempre mezzogiorno.

Attraverso i soial Antonella Clerici ha svelato i motivi per cui è stata costretta ad assentarsi da È sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici assente a È sempre mezzogiorno: come sta

Dopo la sua assenza a È sempre mezzogiorno la conduttrice Antonella Clerici ha svelato via social i motivi per cui è stata costretta a rinunciare a condurre il programma e ha assicurato che cercherà di tornare per la puntata successiva.

“Ciao Amici, solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione e quindi non sono stata tanto bene. Spero domani di essere assolutamente con voi e quindi a prestissimo. Un abbraccio“, ha dichiarato la conduttrice.

Per far fronte all’imprevisto la Rai ha deciso di mandare in onda una puntata (precedentemente registrata grazie a un mix di altre puntate) dedicata ai dolci.

Antonella Clerici: la vita privata

Antonella Clerici sembra essere più felice e serena che mai: oltre ad essere tornata finalmente in tv la conduttrice sarebbe entusiasta del suo rapporto con il compagno, Vittorio Garrone, che abita con lei a Torino.

La conduttrice ha inoltre uno splendido legame con la figlia Maelle, che non perde di vista neanche per un secondo. La figlia di Antonella Clerici è nata dall’amore (naufragato) per Eddy Martens e oggi la stessa conduttrice ha espresso la sua gioia nel sapere che Maelle e suo padre abbiano ritrovato il modo di avere un rapporto.

“Prima Maelle provava un timore reverenziale per il papà, adesso si è riavvicinata”, ha dichiarato.