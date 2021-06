Antonella Elia commenta la foto hot di Vera Gemma: “Stai diventando una pornostar”

Antonella Elia non ha mancato di lanciare una sonora frecciatina all’amica Vera Gemma dopo lo scatto bollente pubblicato su Instagram

È diventato immediatamente virale il piccolo quanto punzecchiante “battibecco” avvenuto tra Antonella Elia e Vera Gemma sui social. Tutto ha avuto inizio con la condivisione di una foto particolarmente bollente da parte dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. In essa la popolare showgirl, figlia dell’indimenticato attore di film western, appare in primo piano con il décolleté in bella mostra.

Tale scatto ha dunque generato moltissimi like, ma anche un certo disappunto nell’ex opinionista del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia ripresa dai fan di Vera Gemma

“Ma non è un po’ troppo?”, si è infatti chiesta Antonella Elia alla vista della foto super sensuale dell’amica e collega, per poi rincarare la dose: “Stai diventando una pornostar, ma ti amo comunque e lo sai”.

Il commento della Elia ha così portato moltissimi fan di Vera Gemma a intervenire con attacchi molto duri, accusandola di essere invidiosa e malevola. Antonella, dal canto suo, ha replicato a ogni commento precisando di non avere nulla contro la Gemma, che conosce da vent’anni. Quando Vera si trovava peraltro in Honduras, Antonella aveva fortemente tifato per lei. La figlia di Giuliano Gemma, dal canto suo, sembra non essersi minimamente scomposta per la frecciatina, replicando molto seraficamente: “Non mi pongo il problema”.