Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese sono stati pizzicati insieme in un locale della Sardegna. La domanda dei fan è una: adesso che sono entrambi single, possono finalmente viversi senza problemi?

Antonella Fiordelisi beccata in un locale con Antonino Spinalbese

I fan di Antonella Fiordelisi non stanno più nella pelle: la loro beniamina è stata pizzicata in un locale della Sardegna con Antonino Spinalbese. I due, ai tempi del GF Vip 7, avevano stretto un ottimo rapporto. Poi, a causa della gelosia morbosa di Edoardo Donnamaria, la Vippona è stata costretta ad allontanarsi. Adesso che Antonella è tornata single, i seguaci sperano che sia finalmente libera di viversi il legame con l’ex di Belen.

Cosa c’è tra Antonella e Antonino?

Antonella e Antonino, anche se non ci sono scatti che li immortalano insieme, hanno trascorso la serata alla Phi Beach in provincia di Olbia, in Sardegna. La Fiordelisi era in compagnia di un’amica, mentre non sappiamo con chi si sia presentato Spinalbese.

Antonella e Antonino non si mostrano insieme

Sia Antonella che Antonino hanno condiviso sui social stories presso il Phi Beach, ma hanno evitato di mostrarsi insieme. Come mai questa scelta? Al momento, non è dato saperlo. Probabilmente, hanno voluto evitare il clamore mediatico.