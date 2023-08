Dopo la conclusione della sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi è finita nuovamente al centro dell’attenzione. Secondo i beninformati, l’ex Vippona sarebbe corteggiata da un uomo famoso in tutto il mondo.

Antonella Fiordelisi corteggiata da un uomo famoso in tutto il mondo

Antonella Fiordelisi torna a far parlare di sé. Questa volta non c’entra nulla la fine della turbolenta storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex schermitrice sarebbe corteggiata da un uomo famoso in tutto il mondo.

Chi è il facoltoso corteggiatore di Antonella?

L’uomo famoso in tutto il mondo che corteggia la Fiordelisi sarebbe Iker Casillas Fernández, famoso calciatore spagnolo, nonché campione del mondo nel 2010 e campione d’Europa nel 2008 e nel 2012. Sembra che l’uomo apprezzi ogni scatto che Antonella condivide su Instagram.

Iker Casillas Fernández e Antonella Fiordelisi: cosa c’è tra loro?

Al momento, il chiacchiericcio su Antonella Fiordelisi e Iker Casillas Fernández è solo un’indiscrezione. Dai diretti interessati non abbiamo alcuna conferma. D’altronde, si parla solo di like e, al giorno d’oggi, niente è più effimero. Deianira Marzano, che per prima ha fatto notare l’intesa social, ha dichiarato: