Antonino Spinalbese ha una nuova fiamma: è un ex volto di Pechino Express

Antonino Spinalbese è stato paparazzato da Chi mentre era intento a baciare Helena Prestes, ex concorrente di Pechino Express.

Antonino Spinalbese: il bacio a Helena Prestes

I due sono stati avvistati da Chi mentre si baciavano appassionatamente e, secondo il settimanale, avrebbero iniziato a frequentarsi da circa un mese. Helena sarebbe rappresentata dalla stessa agenzia per modelli di Antonino, ed è grazie ad essa che i due si sarebbero incontrati la prima volta.

La nuova vita dell’hair stylist

Oggi Antonino lavora come modello e imprenditore e si vocifera che presto per lui potrebbero aprirsi le porte del Grande Fratello Vip.

Nel tempo libero l’ex compagno di Belen continua a stare soprattutto con la figlia, Luna Marì, di cui è più innamorato che mai. “Mia figlia viene prima di tutto, anche prima di me. E’ la cosa più importante della mia vita”, ha dichiarato l’hair stylist, e ancora: “Porto la fede. C’è inciso il nome di mia figlia, è un regalo che mi hanno fatto e ho apprezzato molto. Ho fatto rinunce d’amore per Luna Marì, ma non mi pesano.

Se ami, non sono rinunce”.

L’hair stylist e Belen stavano insieme da appena qualche mese quando hanno annunciato l’arrivo della loro bambina, che oggi è rimasta a vivere con la madre.