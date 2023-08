Antonino Spinalbese potrebbe avere una nuova fidanzata. L’ex compagno di Belen Rodriguez è stato pizzicato in barca, in compagnia di una ragazza molto bella. Chi è la fortunata?

Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata?

Stando alla segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Antonino Spinalbese potrebbe avere una nuova fidanzata. L’ex compagno di Belen Rodriguez è stato beccato in barca con una misteriosa ragazza. Dopo la brevissima frequentazione con Ginevra Lamborghini e il flirt poi smentito con Carolina Stramare, l’ex parrucchiere potrebbe aver trovato la donna giusta.

Chi è la probabile fidanzata di Spinalbese?

Sulle foto diffuse dalla Marzano non si riesce a cogliere l’identità della probabile nuova fidanzata di Antonino. Si tratta sicuramente di una bella ragazza con lunghi capelli castani lisci, ma non riusciamo a dare altre informazioni sul suo conto. Pertanto, non conosciamo il nome, né tantomeno il mestiere. Qualcuno sostiene che si possa trattare di Anita, una giovane con cui l’ex parrucchiere è stato avvistato qualche giorno fa, ma non abbiamo alcuna certezza che questa sia la realtà dei fatti.

Antonino Spinalbese: nessun bacio con la nuova fidanzata

Per il momento, non abbiamo alcuna conferma che la ragazza sia la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese. Gli scatti arrivati a Deianira, infatti, non mostrano nessun bacio o un altro gesto intimo ed eclatante.