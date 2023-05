Blitz predatorio e vandalico vicino Roma, dove ad Ardea i ladri trovano poco da rubare e insoddisfatti devastano un bar. “Al 360 gradi” è stato preso di mira con violenza assurda e le immagini delle telecamere mostrano la distruzione dei locali dopo la frustrazione di non aver trovato un grosso bottino. I media spiegano che i ladro sono entrati nel bar di via Pratica di Mare ad Ardea e lo hanno fatto scavando un buco nella parete. La loro speranza criminale era di sottrarre i soldi in cassa.

Ladri insoddisfatti devastano un bar

Ma quale titolare lascerebbe la più parte degli incassi nel locale? I soldi erano pochissimi e i due malviventi con il volto incappucciato, secondo quanto si vede dalle telecamere di videosorveglianza hanno devastato il locale “Al 360 gradi”. Il bar è rimasto chiuso alcune ore, per riaprire regolarmente questa mattina esordendo con un comunicato social del gestori.

Il comunicato social dei gestori

Eccolo: “Ci scusiamo per il disagio dovuto alla chiusura, ma siamo stati costretti per via dell’ennesimo furto subito”. E ancora: “AL 360 gradi, un luogo, un piacere, una piccola oasi. Peccato che nella terra di nessuno, niente fa figura, niente fa spiccare la bellezza ed io che ci sono nata, me ne vergogno”.