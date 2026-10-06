"Arrestato", arriva la notizia sul pezzo grosso: accuse gravissime

August Hanning, ex capo dei Servizi Segreti è stato arrestato in Germania con l'accusa di spionaggio di segreti di Stato, tradimento e spionaggio a favore di una potenza straniera.

L’ex capo dei servizi segreti tedeschi, August Hanning, è stato posto in stato di arresto con il sospetto di spionaggio. Le accuse a suo carico sarebbero pesantissime, ecco tutti i dettagli.

Germania, arrestato l’ex capo dei Servizi Segreti: le pesanti accuse

August Hanning, ex capo dell’Intelligence estera tedesca sarebbe stato fermato nell’ambito di un’inchiesta che riguarda la possibile acquisizione e diffusione di informazioni riservate.

A riportare la notizia la Bild. L’ex capo dei servizi segret i tedeschi sarebbe quindi stato posto in arresto con il sospetto di spionaggio. In base a quanto emerso sino a ora, Hanning dovrebbe essere condotto davanti al giudice istruttore presso la Corte federale di giustizia nella giornata di domani, 7 ottobre 2026. Nel dettaglio l’ex capo BND (dal 1998 al 2005), è accusato di spionaggio di segreti di Stato, tradimento e spionaggio a favore di una potenza straniera.

Sempre secondo quanto riportato dalla Bild , August Hanning avrebbe acquistato informazioni riservate in cambio di denaro da un ex collaboratore dello staff direttivo del BND al fine di “rivenderle nell’ambito della sua attività di consulenza“, Secondo i media tedeschi, sarebbe stato fermato anche un suo ex stretto collaboratore.

August Hanning, l’ipotesi dei segreti di Stato

August Hanning ha guidato il Bnd dal 1998 al 2005, occupando per anni una delle posizioni più importanti dell’apparato di intelligence della Germania. La notizia del suo arresto, diffusa dalla Bild, ha senza dubbio creato scalpore, viste anche le accuse mosse nei suo confronti. Secondo infatti quanto riportato dai media tedeschi, gli investigatori sospettano che, dopo aver lasciato il servizio pubblico, Hanning abbia ottenuto e diffuso illegalmente informazioni segrete del Bnd nell’arco di diversi anni. Il materiale sarebbe stato classificato come riservato e la sua acquisizione avrebbe quindi costituito, secondo l’ipotesi investigativa, un’attività illecita. Verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso, con l’obiettivo di stabilire quali informazioni siano state ottenute, con quali modalità e a chi siano state eventualmente trasmesse.