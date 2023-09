Arresto a Venezia per l’attore Gabriel Guevara: le accuse di violenza sessuale

Il giovane attore Gabriel Guevara, celebre protagonista della serie “Culpa Mia”, è stato arrestato a Venezia il 2 settembre in seguito a gravi accuse di violenza sessuale. La polizia lo ha trattenuto mentre si trovava al Lido. È noto che sul suo conto pendeva un mandato di arresto internazionale. La mancanza dell’attore è stata subito notata dai suoi numerosi fan, che lo considerano un vero idolo tra i giovani.

Arresto per l’attore Gabriel Guevara: era atteso per essere premiato

L’ordine di arresto contro Gabriel Guevara, noto per il suo ruolo in “Skam Spagna”, è stato emesso su richiesta delle autorità francesi. Era atteso al Lido di Venezia per essere premiato per il suo successo in crescita.

In risposta alla sua detenzione, l’organizzazione del premio Filming Italy Best Movie Award 2023 ha sospeso tutti i riconoscimenti in attesa di ulteriori sviluppi.

La Biennale di Venezia ha confermato che la sua presenza non era legata all’evento cinematografico.

La madre dell’attore, Marlene Morreau – secondo quanto riporta il sito di tgcom24.it – ha fatto una dichiarazione sull’arresto, affermando che suo figlio non ha messo piede in Francia da quando era molto giovane e negando le accuse di violenza sessuale.