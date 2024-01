Previsioni meteo: in Italia arriva il maltempo

Le previsioni meteo della settimana: attese piogge, rovesci e neve in tutta Italia

Diverse perturbazioni colpiranno l’Italia nei prossimi giorni. Le previsioni meteo della settimana ci parlano di precipitazioni e neve anche a bassa quota, sebbene alcune zone regni ancora un clima “quasi primaverile”.

In questi giorni l’Italia sta vivendo un periodo molto particolare dal punto di vista meteorologico, infatti in alcune zone è già inverno pieno, mentre in altre sembra quasi primavera.

Gli esperti hanno annunciato che sono in arrivo perturbazioni che porteranno rovesci e neve a bassa quota. La prima arriverà dall’Atlantico ma sarà comunque modesta.

Il vento tuttavia cambierà i valori termici, alzandoli un po’ al Centro-Sud. Al Nord sono previste nubi basse che manterranno il clima ancora freddo.

Previsioni meteo: pioggia e neve

I primi giorni della settimana saranno perciò caratterizzati da un clima per lo più mite, con occasionali piovaschi in Abruzzo e Molise.

Assisteremo quindi a piogge un po’ più intense che potrebbero assumere un carattere nevoso nelle zone in cui la temperatura è ancora più fredda.

I fiocchi sono previsti anche a 200 metri di quota, specialmente in: Piemonte, Lombardia e Veneto. Rovesci temporaleschi molto forti invece in Liguria e Toscana.

Nel weekend poi la terza perturbazione porterà il gelo artico dato che si formerà un ciclone sul medio Adriatico che peggiorerà la condizioni meteo in Italia.

Quindi, la neve imbiancherà nuove regioni, fra cui l’Emilia Romagna. L’aria artica interesserà tutta la penisola catapultandoci nella fase più fredda dell’inverno con brusche variazioni di temperatura.