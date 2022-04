Gli ascolti tv della prima serata di sabato 23 aprile hanno visto ancora una volta la vittoria del serale di Amici di Maria De Filippi.

Ascolti tv sabato 23 aprile: il serale di Amici senza rivali

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 23 aprile hanno visto la vittoria del serale di Amici, che continua a non avere rivali. Grazie al talento dei ragazzi della scuola, alla presenza dei giudici e dei professori, al siparietto di Nino Frassica e ai The Kolors che hanno fatto ballare tutto il pubblico, Amici ha conquistato un altro sabato sera. La trasmissione, in onda su Canale 5, ha conquistato 4.233.000 di telespettatori, per uno share del 25.3%.

Gli ascolti tv degli altri canali

Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda su Rai 1, ha conquistato 3.120.000 telespettatori, per uno share del 16.9%. Rai 2 ha scelto di mandare in onda FBI e FBI International, che hanno conquistato rispettivamente 965.000 e 842.000 spettatori, per uno share del 4.5% e del 4.7%. Che ci faccio qui, su Rai 3, ha raccolto 660.000 telespettatori, per uno share del 3.4%.

Pari e Dispari, su Rete 4, ha coinvolto 861.000 spettatori, con il 4.5% di share. Yellowstone, su La7, ha registrato 344.000 telespettatori, per uno share dell’1.9%. Tv8 ha mandato in onda L’Immortale, che è stato scelto da 358.000 spettatori, per l’1.8% di share. Putin – Scalata al Cremlino, sul Nove, ha raccolto 429.000 spettatori, raggiungendo il 2.1% di share.