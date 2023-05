“Questa notte, il regime di Kiev ha tentato di colpire con veicoli aerei senza equipaggio la residenza del presidente della Federazione russa al Cremlino” – avevano fatto sapere da Mosca denunciando un attacco terroristico secondo loro organizzato dalle forze ucraine nel tentativo di uccidere Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky, dall’altra parte, smentisce tutto: “Noi non attacchiamo Putin, lo lasciamo al tribunale.”

Russia, attacco coi droni al Cremlino: la smentita di Zelensky

Volodymyr Zelensky ha risposto alle accuse mosse da Mosca secondo cui gli attacchi coi droni al Cremlino sarebbero stati organizzati dall’Ucraina. Il numero uno di Kiev, intervenuto durante una visita a sorpresa a Helsinki, ha smentito tutto: “Noi stiamo combattendo sul nostro territorio difendendo le nostre città e villaggi. Non abbiamo abbastanza armi per poterli attaccare. La Russia non ha vittorie sul campo e ha bisogno di una motivazione per andare avanti. Questo è ciò che sta accadendo.”

Le mosse di Putin: l’attacco al Cremlino è una montatura?

Che le esplosioni sul tetto del Cremlino ci siano effettivamente state è provato da diversi video che hanno iniziato a girare dopo la denuncia di Mosca, ma secondo Zelensky, quella della Russia sarebbe tutta una montatura. In particolare, il presidente Ucraino ha fatto capire che questa situazione sarebbe parte di una precisa strategia di Putin: “Deve fare mosse inaspettate: tentativi di assassinio, droni a sorpresa. La nostra risposta è semplice: basta attaccarci, basta usare armi, lasciate la nostra terra.”