Aurora Ramazzotti confessa: “Sono finita in coma etilico”

Intervistata da Francesca Fagnani, Aurora Ramazzotti ha ricordato la sua brutta esperienza: "Mi hanno portato in Pediatria, non ricordo nulla".

Aurora Ramazzotti la conosciamo tutti bene. La ragazza, che ha già avuto diverse esperienze televisive, è la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Classe 1996, Aurora è iscritta alla Cattolica di Milano con indirizzo Sociologia, ma ha al momento messo da parte gli studi per dedicarsi allo spettacolo.

Da qualche anno vive un’intensa storia d’amore con Goffedo Cerza. La 25enne è stata ultimamente intervistata a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai 2. Gli argomenti trattati sono stati diversi. La figlia di Michelle ha raccontato di come in passatto abbia avuto un rapporto scorretto con l’alcol.

Aurora Ramazzotti: “Per due anni sono stata considerata un’ubriacona”

Aurora Ramazzotti ha confessato a Francesca Fagnani: “Sono finita in coma etilico e tutti lo hanno saputo perché mia mamma lo ha detto.

Per due anni sono stata considerata un’ubriacona. Sono stata malissimo, mi hanno portato via in autoambulanza ed ero minorenne”.

Le parole del medico

Aurora Ramazzotti ha proseguito: “Mi hanno portato in Pediatria, io non ricordo nulla, il medico è entrato in camera il giorno dopo e mi ha detto che avevo un tasso alcolemico molto alto: “Un uomo adulto sarebbe morto, non so se sei una miracolata o hai un fegato di ferro”.

Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico”.