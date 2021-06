Aurora Ramazzotti: “Mi dicevano mostro, ho sofferto di disturbi alimentari”

Aurora Ramazzotti ha rivelato di aver sofferto di crisi isteriche e disturbi alimentari a causa delle critiche da lei ricevute via social.

Aurora Ramazzotti è tornata a parlare più approfindatamente dei problemi a lei causati dagli insulti social e dai continui paragoni tra lei e sua madre Michelle Hunziker in passato.

Aurora Ramazzotti: i disturbi alimentari

Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti, non ha mai fatto segreto di aver sofferto in passato di numerosi problemi d’insicurezza e addirittura di disturbi alimentari dovuti ai continui insulti e attacchi ricevuti via social.

La ragazza sarebbe stata accusata di non essere “abbastanza bella” e poi sarebbe stata spesso paragonata – in negativo – dalla stampa a sua madre Michelle Hunziker. Aurora ha confessato che in princio la sua “dissaventura” sarebbe stata strettamente collagata alla comparsa di Facebook e dei primi social network:

“Quando abbiamo iniziato a usare i social, Facebook, eravamo tutti accanitissimi: mi fotografavano con mia madre, ero sempre sui giornali e andavo a vedere quello che scrivevano, ero una ragazzina, qualsiasi ragazzina lo farebbe, e le cattiverie erano inaccettabili, da lì è nata una paranoia e la convinzione in me che io non andassi bene.

Mi coprivo, avevo crisi isteriche, ogni mattina mi cambiavo mille volte, ho avuto anche disturbi alimentari”, ha raccontato la ragazza, e ancora: “Ancora oggi mi dicono che sono un mostro, da ragazzina me lo dicevano anche a scuola. Solo quando ho iniziato a fare sport la situazione è cambiata perché vedermi meglio mi rendeva più forte nei confronti di quello che mi dicevano gli altri e non mi colpiva più nulla”.

Aurora Ramazzotti e il bodypositive

Sui social Aurora Ramazzotti ha voluto essere esempio di bodypositive per i fan e per tutte le ragazze che, come lei, si sono sentite criticare per il loro aspetto fisico. La figlia di Michelle Hunziker ha dichiarato che per questo sarebbe contro ogni tipo di ritocco e fotoritocco, e ha affermato che sui social avrebbe intenzione di mostrarsi senza filtri.

Aurora Ramazzotti: la foto con l’acne

In passato ha suscitato grande clamore uno scatto con cui Aurora Ramazzotti si è mostrata senza make up e senza nascondere la sua acne sul viso. La ragazza ha dichiarato di aver imparato ad accettare ed amare se stessa, pregi e difetti compresi. “Ho fatto di tutto per riconoscermi in un modello che ormai non è neanche più bello: ho sollevato gli zigomi, schiarito le occhiaie, snellito la figura, mi piallavo. Oggi, per fortuna, ci piace più vedere una cosa autentica e vera”, ha dichiarato.