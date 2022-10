Autista guarda un video mentre guida il bus a Roma: sospeso dall’Atac

Un autista di pullman di Roma è stato filmato mentre guardava un video mentre era alla guida del suo mezzo: l'uomo è stato sospeso dall'Atac

Nella giornata di oggi, lunedì 24 ottobre, un autista di pullman è stato ripreso intento a guardare un video mentre era alla guida del suo mezzo, in pieno servizio. L’azienda Atac, preso atto di quanto era accaduto su uno dei suoi pullman, ha deciso di sospendere l’uomo.

Nella giornata di oggi, sulle piattaforme social e in particolare su Twitter, sono andate virali le immagini di un autista di pullman in servizio a Roma che, mentre guida il suo bus pieno di gente, si distrae guardando un video o forse addirittura un film sul suo tablet.

La risposta dell’Atac: la sospesione dell’autista del pullman

Considerato anche il grande eco mediatico che ha suscitato questa storia, l’Atac ha deciso di intervenire immediatamente dando una sospensione al suo autista e rilasciando un comunicato in merito: “Siamo intervenuti e come in altri casi in passato, abbiamo applicato con severità quanto previsto dalle norme.

Far cessare questi comportamenti è il primo obiettivo che ci poniamo per ripristinare il corretto valore al servizio che rendiamo. Si tratta di pochi casi che danneggiano tutta la categoria. La maggior parte degli 11 mila dipendenti di Atac interpreta correttamente il proprio ruolo.”