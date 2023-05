Auto in sosta prende fuoco: paura nella notte in provincia di Avellino

Nell'Avellinese un'auto ha preso improvvisamente fuoco mentre era parcheggiata in sosta: ignote al momento le cause del rogo, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

Paura nella notte in provincia di Avellino. Intorno alle 2 della scorsa notte, un’auto parcheggiata in sosta nei pressi dell’abitazione del proprietario ha preso improvvisamente fuoco. Ignote al momento le cause del rogo. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale.

Compromessi dalle fiamme i contatori del gas

L’incidente è avvenuto nel comune di Pago Vallo Lauro, in via Largo Salvatore Lombardi. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto anche gli uomini della squadra del distaccamento di Nola del Comando di Napoli, giunti per primi sul posto. Al loro arrivo la vettura era avvolta dalle fiamme, che sono state spente in tempo dai pompieri prima che potessero compromettere la sicurezza dell’area circostante. Si sono tuttavia registrati danni alla facciata dello stabile e ai contatori del gas che fornivano le varie utenze del posto.

Auto in fiamme anche a Roma

Un altro incendio è divampato nel pomeriggio di martedì 2 maggio vicino alla stazione Tiburtina, sulla strada che collega la nuova circonvallazione interna al ponte della stazione. Un’auto è stata completamente carbonizzata dalle fiamme e, all’arrivo dei Vigili del Fuoco dopo la richiesta d’intervento, non c’era più niente da fare per la vettura che è andata distrutta. Non ci sono feriti. In accertamento le cause del rogo.