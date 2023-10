Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri,giovedì 5 ottobre, fra le strade di Signa, un piccolo paese di circa 20 mila abitanti sito nelle vicinanze del capoluogo toscano di Firenze. Un’automobile ha tamponato una bicicletta su cui stava pedalando un uomo di 50 anni: il ciclista è finito in ospedale.

Auto tampona ciclista a Firenze: l’incidente

Erano circa le ore 13.30 della giornata di ieri quando in via Cavalcanti a Signa, un’ automobile ha tamponato da dietro un ciclista di 50 anni che stava pedalando nel tratto compreso fra gli Arrighi e la piccola stazione ferroviaria di Carmignano. Il 50enne è stato scaraventato a terra a diversi metri di distanza dal punto di impatto e ha sbattuto violentemente contro l’asfalto.

Auto tampona ciclista a Firenze: i soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 che si sono occupati di fornire le prime cure del caso direttamente sul luogo del sinistro al ciclista, che aveva riportato diversi traumi, soprattutto nella zona della testa. L’uomo è stato poi accompagnato in pronto soccorso, entrando in codice rosso proprio per la riconosciuta gravità del suo caso. Le sue condizioni di salute sono migliorate con il passare delle ore, tanto che il ciclista non è considerato in pericolo di vita.