Avellino, denunciato 60enne con reddito di cittadinanza: aveva 66 auto

Denunciato ad Avellino: percepiva redditto di cittadinanza con 66 auto intestate

In provincia di Avellino, un 60enne originario di Napoli è stato denunnciato per aver percepito in 4 anni illecitamente il reddito di cittadinanza, per una somma superiore ai 30mila euro.

In seguito ad alcuni controlli incrociati dei dati, infatti, i carabinieri irpini hanno scoperto che l’uomo era proprietario di ben 66 auto, e immeditamente la sua posizione è stata segnalata al’Inps che ha annullato ogni tipo di sussidio. Ora il 60enne dovrà restituire la somma percepita illegalmente.

Dati preoccupanti

Sul versante del lavoro e del reddito di cittadinanza, i nuovi dati emersi dal monitoraggio dell’Agenzia Nazionale politiche attive del lavoro non sono incoraggianti.

Dei 920mila beneficiari del rdc in grado di lavorare, solo il 18% risulta occupato. il 73% invece nei 3 anni precedenti non ha mai avuto un contratto da dipendente.

A livello nazionale, Campania e Sicilia sono le due regioni con la maggior percentuale di beneficiari, rispettivamente quasi il 26% e quasi il 22%.

Nell’insieme, le due regioni contano quasi il 50% dei beneficiari. Tutte le altre regioni invece esprimono valori inferiori o superiori al 10%.