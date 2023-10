È accusato di violenza sessuale un avvocato di Matera, che avrebbe tentato di stuprare una ragazza di 23 anni che aveva accettato di pulire la sua villa per 50€.

Violenza sessuale su una ragazza: avvocato a processo

Una giovane ragazza ha accettato una proposta di lavoro da parte di un avvocato 48enne di Matera. Non si aspettava certo di rimanere vittima di un tentativo violenza sessuale.

L’episodio è avvenuto in una villa nel Tarantino, appartenente all’avvocato che era in cerca di una donna delle pulizie.

La 23enne in questione si trovava in difficoltà economiche e così ha accettato il posto, trovandosi ben presto da sola con l’uomo che poi ha cercato di abusare di lei, nonostante i diversi tentativi di respingerlo.

Dopo i fatti è scattata la denuncia.

Il racconto della ragazza vittima di violenza sessuale

La vittima ha raccontato in prima persona le violenze subite e anche il tentativo successivo, da parte dell’avvocato, di pagare lei e la sua famiglia per insabbiare le prove.

L’incubo era iniziato in realtà già dal viaggio in macchina verso la villetta al mare, durante il quale l’avvocato parlava in modo strano di argomenti come la prostituzione, proponendole somme di denaro.

Viste le insistenze di lui anche una volta arrivati, si è fatta riaccompagnare a casa e ha raccontato tutto alla famiglia. C’è stato poi un tentativo di pagare il silenzio, non andato a buon fine.

Così sono scattate le indagini e in poco tempo l’uomo è stato arrestato e sono state confermate le accuse contro di lui. Si attende dunque l’inizio del processo nei prossimi mesi.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui