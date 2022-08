Avvocato uccide la ex moglie davanti ai figli: voleva portarle via i bambini

Nel North Dakota, un avvocato ha ucciso la sua ex moglie picchiandola. Ad assistere alla scena, i loro figli disperati.

Nel North Dakota, un avvocato uccide la ex moglie davanti agli occhi dei loro figli piccoli disperati. Lui è Anders Odegaard, di 31 anni, che ha picchiato a morte Carissa Odegaard, sua coetanea. La donna avrebbe riportato lesioni così gravi da morire poco dopo le percosse subite.

Avvocato uccide la ex moglie davanti ai figli: il caso

Il movente dell’omicidio è stata una violenta discussione tra i due ex coniugi in merito all’affidamento dei figli. La lite è poi degenerata e l’uomo, avventatosi violentemente sulla donna, non si è curato neanche che ad assistere ci fossero i loro bambini.

Due dei 5 piccoli sono usciti di casa gridando aiuto, convincendo un passante ad aiutarli, spiegandogli che la loro madre stesse sanguinando copiosamente.

Quando la polizia è giunta sul posto, ha trovato a terra la donna, immersa in una pozza di sangue.

Accanto a lei c’era il suo ex marito e assassino, indossava solo un paio di mutande, ed era sporco anche lui di sangue. L’uomo avrebbe confessato alle autorità di non sentirsi bene. L’arrivo dei paramedici, con i relativi soccorsi, è stato comunque inutile: Carissa Odegaard era già morta.

La causa dell’epilogo fatale sarebbe stato il grave trauma cranico riportato.

La testimonianza dei bambini

Il figlio di 9 anni, nelle dichiarazioni rilasciate agli investigatori, ha detto di aver visto suo padre colpire sua madre alla testa con l’ausilio di un coltello, appena pochi minuti prima di correre in strada per chiamare disperatamente aiuto. Non era la prima volta che suo papà picchiava la mamma.

Erano presenti, durante la scena, anche i fratellini di 8 e 2 anni. Gli altri due bambini, invece, erano dentro l’auto della mamma e non hanno visto lo spettacolo terrificante.

La coppia aveva divorziato l’anno scorso, ma la donna aveva chiesto una revisione dell’affido dei bambini che, fino a quel momento, era condiviso.

L’intenzione di voler rivedere gli accordi, ha scatenato l’ira del marito. L’uomo, avvocato di professione, era stato licenziato nell’ultimo anno. Adesso rischia 40 anni di reclusione.