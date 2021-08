Bake Off Italia 2021: data di inizio, identità dei giurati, puntate e concorrenti del cooking game

La nuova edizione di Bake Off Italia 2021 verrà presso trasmessa su Real Time: ecco tutte le informazioni su data di inizio, giuria, puntate e concorrenti.

La nuova edizione del cooking game Bake Off Italia sta per approdare su Real Time, pronta a regalare ai fan incredibili novità e appassionanti sfide tra i pasticceri. Ecco tutte le informazioni attualmente disponibili su giurati, episodi, concorrenti e ospiti.

Bake Off Italia 2021: giuria e conduzione

Bake Off Italia, il cooking game dedicato alla pasticceria, è già iniziato e, infatti, sono già state registrate le prime puntate dell’edizione 2021 del golosissimo show.

La nuova edizione di Bake Off Italia, quindi, approderà presto su Real Time, pronta a stupire i fan con tantissime novità ed emozionanti sfide tra i concorrenti.

Per il programma, pare che gli autori e i produttori abbiano scelto di riconfermare i medesimi giurati dell’ultima edizione trasmessa che, però, torneranno a essere tre.

Saranno presenti Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Csaba dalla Zorza, che ha partecipato all’edizione 2020, invece, non sarà presente all’edizione 2021.

La conduzione del format, poi, è stata riassegnata alla giornalista e food influencer Benedetta Parodi.

Alla conduttrice, quindi, come ogni anno, spetterà l’arduo compito di far emergere ed arrivare ai telespettatori la personalità di ciascun concorrente e, allo stesso tempo, di preservare ordine, equilibrio e armonia tra i competitivi concorrenti.

Benedetta Parodi, poi, si ritroverà – ancora una volta – a tentare di mitigare gli interventi dei giudici, talvolta estremamente severi e intransigenti.

Bake Off Italia 2021: data di inizio, puntate e concorrenti

La nuova edizione del cooking game trasmesso da Real Time debutterà ufficialmente il prossimo 3 settembre 2021 e sarà composto da un totale di 14 puntate. Ogni episodio mandato in onda avrà una durata di circa 90 minuti mentre il numero dei concorrenti in gara sarà pari a 16.

Al termine di ogni puntata, come ogni anno, uno dei concorrenti verrà eliminato sino a decretare, nel corso dell’ultima puntata di Bake Off Italia 2021, il vincitore o la vincitrice dello show.

Per quanto riguarda le prime puntate del programma, i pasticcieri si sfideranno dopo essere stati suddivisi in gruppi da 8 persone: una simile misura si è resa indispensabile in considerazione delle restrizioni sanitarie causate dalla pandemia da coronavirus.

Nelle ultime puntate, poi, i concorrenti potranno gareggiare insieme sotto lo stesso tendone.

Bake Off Italia 2021: gli ospiti della nuova edizione

Infine, vige ancora molto mistero circa le identità degli ospiti che verranno invitati presso il tendone bianco di Bake Off Italia 2021, allestito nel giardino di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. Ciononostante, pare che due nomi siano ormai certi: si tratta, in particolare, di Renato Ardovino e di Orietta Berti.