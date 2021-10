Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli chiede a Mietta se è vaccinata: la cantante non risponde

A Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha messo in difficoltà Mietta chiedendole se era vaccinata.

La notizia di Mietta risultata positiva al Coronavirus a ridosso della seconda puntata di Ballando com le stelle, si è trasformata in un caso nel giro di poche ore. Sono diversi infatti gli aspetti sul quale si dovrà fare luce. Uno di questi è appunto il tema del vaccino, una questione spinosa sollevata da Selvaggia Lucarelli che ha messo non poche difficoltà alla cantante che, immediatamente si è messa sulla difensiva.

Il secondo nodo riguarda invece i contatti vicini. L”artista, da come si evince dalle instagram stories aveva visto Sabrina Salerno nella serata precedente. Quest’ultima ha gareggiato regolarmente.

Selvaggia Lucarelli Mietta, “Sei vaccinata?”

Ad attirare l’attenzione è stata dunque la domanda che la giornalista ha rivolto a Mietta. “Ma Mietta e Maykel Fonts sono vaccinati? Spero e mi auguro”, ha chiesto la Lucarelli a questo proposito. Ancora più significativo il silenzio iniziale di Mietta che è passata in difesa solo dopo che il ballerino Maykel Fonts ha dichiarato di essersi vaccinato.

Selvaggia Lucarelli Mietta, “Il suo silenzio mi inquieta”

La Lucarelli, proprio in relazione all’iniziale silenzio di Mietta, ha ulteriormente incalzato la cantante chiedendo delle risposte: “Non risponde e questo silenzio mi inquieta”.

Proprio sono arrivate le parole della concorrente che ha scelto la via della non risposta mettendosi in questo modo sulla difensiva. “Perché dobbiamo parlare di questo?”.

Selvaggia Lucarelli ha infine fatto notare che Ballando con le stelle si tratta di uno show dove il contatto fisico ricopre un ruolo essenziale: “Siamo tutti qua. È un’occasione anche di contatto fisico la vostra. È un programma in cui ci si tocca, si suda, si sta insieme.

Mi voglio augurare che siano tutti vaccinati, chi non è vaccinato mette a rischio la salute di noi tutti. Quest’anno c’è il vaccino, mi auguro che questo programma si faccia con un grande senso di responsabilità”.

Selvaggia Lucarelli Mietta, Milly Carlucci promette che verrà chiarezza

Ad ogni modo a prescidere da ciò, Milly Carlucci, ha affermato in trasmissione che verranno dati chiarimenti. “La settimana prossima vedremo come poter recuperare una coppia non eliminata, squalificata ma che non può esibirsi.”, ha spiegato.