Bambino autistico allontanato durante spettacolo: scoppia la polemica

Bambino autistico allontanato durante uno spettacolo: ennesimo caso di discriminazione

Questa volta è successo nei Quartieri Spagnoli di Napoli, ma è solo l’ennesimo caso di discriminazione nei confronti di persone affette da disabilità. Questa volta è accaduto a un bambino autistico, che è stato allontanato durante uno spettacolo. La nonna del piccolo si è rivolta al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il quale ha detto le seguenti parole: “ci metteremo in contatto con la direzione del teatro e con i vertici scolastici per capire cosa con precisione sia avvenuto. Tanti proclami, tanti post di solidarietà, tante belle parole spese in difesa e a sostegno dei bambini speciali che poi nella quotidianità fanno a cazzotti con ciò che avviene veramente.” Ma ecco quello che è successo a Napoli.

E’ stata la nonna del bambino autistico allontanato da teatro durante uno spettacolo a Napoli a denunciare l’accaduto. Il nipote è stato fatto allontanare perché “dava fastidio”. Ma ecco le parole della nonna: “durante lo spettacolo mi è stato chiesto più volte di accomodarmi fuori con il bambino perché a loro dire infastidiva gli altri ragazzini. Mio nipote non solo era tranquillo ma anche appassionato dell’evento. La motivazione dello staff del teatro è stata quella che mio nipote aveva in mano un telefono privo di suoneria e per loro poteva essere un motivo di distrazione per gli altri bambini. Ci siamo accomodati nella sala d’attesa del teatro aspettando che l’evento terminasse. Ora il personale scolastico testimone dell’accaduto e la preside stessa stanno prendendo provvedimenti in merito. Credo sia doveroso rendere pubblico ciò che è accaduto perché ci sono tante discriminazioni contro i bambini autistici.”