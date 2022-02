Barbara D'Urso conduttrice de La Pupa e il Secchione: l'annuncio di Carmelita entusiasma i fan.

Dopo settimane di chiacchiericcio e indiscrezioni, arriva la conferma: Barbara D’Urso è la nuova conduttrice de La Pupa e il Secchione. Il programma tornerà in televisione con un’edizione del tutto rinnovata.

L’annuncio tanto atteso arriva dal profilo Instagram di Barbara D’Urso. La conduttrice, a didascalia di un’immagine che ritrae il logo de La Pupa e il Secchione ha scritto:

“Nuova sfida… Nuova avventura… Nuova emozione”.

Nelle scorse ore, Carmelita aveva lanciato qualche indizio social e in molti speravano proprio che si trattasse del programma di Italia 1. Dopo settimane e settimane di indiscrezioni, abbiamo finalmente una conferma. Tra qualche settimana, la D’Urso debutterà al timone de La Pupa e il Secchione. Per l’importante occasione, il programma andrà in scena con una versione rinnovata.

La nuova versione de La Pupa e il Secchione

La Pupa e il Secchione occuperà la prima serata del martedì di Italia 1.

La prima puntata è fissata per il 15 marzo 2022 e, al momento, sono previsti ben 8 appuntamenti. Sul comunicato stampa diffuso da Mediaset si legge:

“La Pupa e il Secchione esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla d’Urso, proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show. Grazie alla sua esperienza e alla sua versatilità, la conduttrice raccoglierà questa nuova sfida con l’obiettivo di assicurare al programma spessore e racconto”.

I concorrenti, quindi, vivranno in villa per tutta la settimana, ma il martedì raggiungeranno lo studio per la diretta.

Qui, oltre alla conduttrice, troveranno una giuria “ben calibrata“.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione

Durante la messa in onda del martedì de La Pupa e il Secchione, Barbara D’Urso racconterà anche le storie e le dinamiche nate in villa nel corso della settimana. Al momento, i concorrenti non sono stati ancora svelati, ma sembra che Carmelita abbia intenzione di schierare Flavia Vento.