Barbara D'Urso, la conduttrice incontra Titti di Monelli Kids: il video è virale

Barbara D’Urso è solita lasciare una sua personalissima impronta ovunque va. La conduttrice ha questa volta incontrato un personaggio davvero particolare. Si tratta di Titti di Monelli Kids, noto negozio di abbigliamento che – si legge nella descrizione su Instagram – è specializzato nel “luxury brand kids”.

In uno dei filmati postati dal negozio, vediamo le due indossare una giacca dal colore molto simile, fucsia. Una voce esterna inoltre ha chiesto alcune curiosità sull’outfit scelto da Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso incontra Titti di Monelli Kids: le curiosità sull’outfit

La voce fuori campo ha dapprima chiesto cosa avesse indossato una delle giovanissime modelle del negozio, poi l’attenzione è stata puntata sull’outfit della conduttrice: “Titti, che cosa indossa Barbara d’Urso?”. La donna ha quindi risposto: “Allora, indossa una giacca fucsia e dei pantaloni in pelle vintage”. Le due si sono poi mostrate particolarmente sorridenti.

Gli incontri ai Webboh Awards

L’incontro tra le due protagoniste è avvenuto durante i Webboh Awards, evento che va a premiare i migliori content creator italiani. Tra gli scatti postati da “Carmelita”, la vediamo insieme al cantante Rosa Chemical. È inoltre salita sul palco, affiancando i due conduttori, Jody Cecchetto e Alessia Lanza. Qui ha annunciato la vittoria di Leo Bonni che ha vinto il premio come “rivelazione dell’anno – revelation of the year”.