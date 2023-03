Barbara D'Urso e le altre donne Mediaset: il regalo inaspettato da parte di Pier Silvio

In occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne l’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha deciso di fare un regalo speciale ad alcune delle conduttrici di punta della sua emittente tv.

Pier Silvio Berlusconi: il regalo alle conduttrice Mediaset

Barbara D’Urso e le altre conduttrici Mediaset hanno ricevuto a sorpresa un regalo in occasione della festa della donna ed è stata la stessa conduttrice a mostrarlo. Pier Silvio Berlusconi ha infatti fatto recapitare a ciascuna di loro un mazzo di mimose e un biglietto su cui era scritto: “Buona Festa della donna e sempre grazie per il tuo impegno. Pier Silvio”. Barbara D’Urso deve aver apprezzato il regalo e infatti è stata lei stessa a mostrarlo ai suoi fan.

In queste ore molte donne più o meno famose dello spettacolo italiano hanno dedicato le loro parole alla festa internazionale per i diritti delle donne. Tra queste vi sono state la stessa Barbara D’Urso, Chiara Ferragni e anche la conduttrice Bianca Guaccero, che in un suo post fiume sui social ha deciso di parlare della sua vita di donna, di madre e di grande lavoratrice. In tanti sui social hanno rivolto i loro messaggi d’affetto alle famose conduttrici tv e sono curiosi di saperne di più sul loro conto.