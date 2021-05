Barbara d’Urso, Mediaset conferma il ritorno di Domenica Live nella stagione televisiva 2021-2022

Mediaset ha recentemente annunciato il ritorno del programma Domenica Live e della conduttrice Barbara d’Urso nella stagione televisiva 2021-2022.

Il programma Domenica Live, condotto da Barbara d’Urso e trasmesso su Canale 5 nel pomeriggio della domenica, è stato riconfermato da Mediaset in occasione della prossima stagione televisiva.

Barbara d’Urso, Mediaset conferma il ritorno di Domenica Live

Non ci saranno cancellazioni né variazioni rispetto alla conduzione di Domenica Live: nonostante le voci che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi e l’evidente calo di share subito dallo show in costante competizione con Domenica In, il programma domenicale della d’Urso andrà in onda anche durante la stagione televisiva 2021/2022.

In netta contrapposizione con il flop registrato da Live – Non è la d’Urso, concluso in modo anticipato, e con la vagheggiata eliminazione di Domenica Live, quindi, pare che Mediaset abbia deciso di concedere un’ulteriore possibilitàa Barbara d’Urso.

A questo proposito, tuttavia, va ribadito che la conduttrice ha ripetutamente etichettato come false le voci messe in circolazione rispetto a un suo eventuale allontanamento da Mediaset e dai programmi che conduce.

Barbara d’Urso, i dati di share comunicati da Mediaset

Sulla base delle indicazioni di Mediaset, Barbara d’Urso è stata riconfermata con tutti i suoi format nella stagione 2021-2022.

Per il prossimo anno, dunque, la d’Urso continuerà a competere con Domenica In e Mara Venier che, da quando è tornata a condurre il programma Rai, ha considerevolmente sottratto telespettatori a Mediaset.

Esaminando i dati relativi alla giornata di domenica 9 maggio, ad esempio, è possibile notare che Domenica Live ha conquistato un record d’ascolti rispetto ai suoi standard raggiungendo uno share del 16,46%, pari a 2.015.000 spettatori e del 15,12% con 1.849.000 telespettatori, con picchi del 18%. Ciononostante, lo show risulta comunque sconfitto se confrontato con i dati di Domenica In che ha totalizzato il 20% di share con 3 milioni di spettatori e picchi che hanno superato il 22%.

Barbara d’Urso, Mediaset: da Elisa Isoardi a Enrico Papi

Il ritorno di Barbara d’Urso a settembre è stato confermato non soltanto per Domenica Live ma anche per Live – Non è la d’Urso e per Pomeriggio Cinque. A questo proposito, infatti, non è da escludere la possibile realizzazione di una versione estiva di Pomeriggio Cinque la cui conduzione potrebbe essere affidata a Elisa Isoardi.

Infine, si ipotizza anche che, a seguire lo show della d’Urso, possano non esserci più i game show tradizionali della rete condotti da Gerry Scotti e da Paolo Bonolis. Questi, infatti, potrebbero essere sostituiti da un nuovo preserale affidato alla conduzione di Enrico Papi.