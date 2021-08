Barbara D’Urso posta il suo seno in primo piano: è pioggia di critiche

Barbara D'Urso ha postato la foto del primo piano del suo décolleté e ha scatenato una marea di critiche sui social.

Barbara D’Urso ha postato sui social il primo piano del suo prorompente décolleté e si è attirata contro una pioggia di critiche.

Barbara D’Urso: il primo piano del suo seno

Barbara D’Urso è in vacanza in compagnia di alcuni amici ma sui social non perde occasione per mettersi in mostra con i suoi fan.

In uno dei suoi ultimi scatti la conduttrice ha postato un primo piano del suo seno ed è stata travolta da una pioggia di critiche: in tanti infatti hanno accusato la conduttrice di essere alla costante ricerca di attenzioni mentre altri detrattori l’hanno semplicemente accusata di cattivo gusto. Per il momento Barbara D’Urso non sembra intenzionata a replicare e sui social, critiche o no, ha lasciato la sua foto.

Barbara D’Urso: il ridimensionamento Mediaset

Nel 2022 il ruolo di Barbara D’Urso sui canali Mediaset sarà decisamente ridimensionato: a quanto pare infatti la conduttrice non sarà più al timone di Domenica Live e di Live – Non è la D’Urso.

La decisione sarebbe stata presa dai vertici Mediaset – secondo indiscrezioni – per via degli ascolti in calo e per l’indice di gradimento sempre più basso dei suoi show tv (contro cui era stata aperta persino una petizione su Change.org). Barbara D’Urso ha replicato alla questione affermando: “Io ridimensionata perché trash? Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me. Ho fatto ciò che potevo e che, fra l’altro, piaceva alla gente: quel rumore di fondo per cui Live Non è la D’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso”.

Barbara D’Urso: la vita privata

Mentre si prepara ad affrontare la nuova stagione televisiva Barbara D’Urso non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla sua presunta liaison con Francesco Zangrillo, assicuratore con cui più volte è stata paparazzata nei mesi scorsi. La conduttrice ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata mentre Zangrillo avrebbe ammesso la presenza di una persona speciale nel suo cuore (si sarà trattato proprio della D’Urso?).

“Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”, aveva scritto l’uomo tramite social.