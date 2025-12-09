Barbara d’Urso e il progetto a La7 mai decollato: tra grandi ambizioni e limiti di budget. I retroscena dell'ultima indiscrezione.

Barbara D’Urso torna al centro delle indiscrezioni televisive legate a La7. Nei mesi scorsi, infatti, si sarebbe valutata l’ipotesi di un progetto speciale legato al suo nome, destinato a dare una nuova identità alla rete. Ecco tutti i retroscena.

Il progetto mai realizzato: “La7 B” con Barbara D’Urso

Nelle ultime ore è tornato alla ribalta il nome di Barbara D’Urso grazie a un’indiscrezione di Giuseppe Candela nella sua rubrica A Lume di Candela su Dagospia, che ha ricostruito un progetto poi naufragato riguardante la rete La7.

Secondo quanto riportato dal giornalista, il gruppo Cairo aveva valutato di trasformare La7 D in una rete tematica chiamata “La7 B”, affidando a Barbara d’Urso l’intera impostazione editoriale, con palinsesti costruiti sui suoi programmi e sul suo stile distintivo.

Candela scrive: “Prima che La7 D diventasse La7 Cinema, con buoni riscontri auditel, nei mesi scorsi Urbano Cairo aveva pensato di trasformare la seconda rete del gruppo in La7 B e affidarla a Barbara D’Urso, un progetto ampio con i suoi titoli e altri programmi a tema. Progetto arenatosi quasi sul nascere per una questione di budget (e forse anche di potenzialità con il rischio nano share)”.

L’idea, sebbene ambiziosa, si è fermata sul nascere per ragioni economiche e per il timore che gli ascolti fossero troppo ridotti rispetto all’investimento richiesto, evidenziando le difficoltà di costruire una rete generalista intorno a un solo volto televisivo.

Barbara D’Urso, salta tutto: i retroscena sul progetto che non vedrà la luce

Alla fine, La7 D è diventata La7 Cinema, un canale lanciato nel 2025 dedicato al grande cinema italiano e internazionale, con una struttura più sostenibile e meno rischiosa dal punto di vista economico. La scelta del gruppo Cairo di puntare su un palinsesto tematico cinematografico, anziché su un canale incentrato su una singola conduttrice, riflette la necessità di bilanciare costi e potenziale ritorno commerciale. Nel frattempo, Barbara d’Urso mantiene alta la propria visibilità grazie a partecipazioni come quella a Ballando con le Stelle, dove sta dando il meglio di sé.

Nonostante il progetto La7 B non sia mai decollato, il suo nome continua a essere percepito come un asset importante nel panorama televisivo italiano, come dimostrano i numerosi rumors sul suo possibile ritorno, sia in Rai sia in altri contesti: “Lei è una grande professionista ma non abbiamo mai preso contatti con lei”, avevano dichiarato i vertici La7 in passato, sottolineando come il suo ingresso nella rete rimanga al momento un’ipotesi mai concretizzata.