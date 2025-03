Barbara De Rossi come sta dopo il malore oggi: nausea, vertigini e paura di morire. Il ricovero, gli accertamenti e poi il sollievo. Oggi l’attrice parla della sua esperienza e di come sta.

Un attimo prima tutto normale, quello dopo il mondo che gira all’impazzata. Poi il pavimento che si avvicina troppo in fretta.

Barbara De Rossi come sta dopo il malore oggi: il racconto del terrore e la corsa in ospedale

Barbara De Rossi ha vissuto momenti di puro terrore quando, nelle scorse settimane, ha accusato un malore improvviso mentre aspettava di entrare in scena nel programma di Monica Setta, “Storie di donne al bivio”.

“Non riuscivo a stare in piedi. Cadevo. Anche da sdraiata, tutto girava”, ha raccontato l’attrice ad Alberto Matano, ospite de La vita in diretta il 27 febbraio 2025. Una sensazione di nausea insopportabile, la testa in subbuglio. Poi il trasporto in albergo, con Monica Setta accanto a lei. Ma niente migliorava. Anzi. “Ho chiamato mio marito, non ce la facevo più. È arrivato all’alba e mi ha portata di corsa al Gemelli”, ha spiegato.

Il ricovero, gli accertamenti, l’attesa. Ore lunghe, scandite dall’ansia di non capire cosa stesse accadendo. Perché il pensiero, in quei momenti, va sempre al peggio. “Ho avuto paura di morire, ve lo dico sinceramente. Non capivo cosa avessi”, ha ammesso. Poi la diagnosi: una labirintite acuta.

Barbara De Rossi come sta dopo il malore? Oggi racconta cos’è successo

Un disturbo dell’equilibrio, fastidioso, debilitante. Ma nulla di grave. “Può succedere a tutti”, ha detto Barbara De Rossi con un sorriso liberatorio. Fine dell’incubo.

Non subito, però. Prima, due giorni trascorsi su una barella del Pronto Soccorso dopo il malore, in attesa che la situazione si stabilizzasse. Due giorni in cui l’unica certezza è stato il calore umano del personale medico. “Mi hanno curata e rassicurata, non smetterò mai di ringraziarli”, ha sottolineato. Poi, finalmente, il ritorno a casa. Alla vita di sempre. Oggi finalmente la celebre attrice dice “Ora sto benissimo, mi sono ripresa alla grande”, ha dichiarato.

La paura, però, quella sì, è stata grande. Inaspettata. Un brusco stop nel mezzo della routine. Ma l’attrice, con la sua solita grinta, ha voltato pagina. E ora è pronta a riprendersi la scena.