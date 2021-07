Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo presto sposi? I rumors sulla coppia dell’anno

Con una foto in abito bianco su Instagram, Barbara D’Urso sta facendo sognare i fan: novità in vista con Francesco Zangrillo?

Nelle scorse ore Barbara D’Urso si è lasciata immortalare come una sposa in spiaggia, scatenando un vero e proprio gossip. La conduttrice partenopea, nello scatto in questione, appare leggiadra in riva al mare, avvolta in uno svolazzante abito di pizzo bianco che ricorda appunto un abito da matrimonio.

A piedi nudi e senza trucco, a discapito della didascalia “Libera” da lei scritta sotto all’immagine, molti fan hanno iniziato a domandarsi quali sentimenti stiamo attraversando il cuore e la mente della Carmelita nazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso pronta alle nozze?

Da qualche tempo pare che la conduttrice di Canale 5 abbia ritrovato la serenità accanto a Francesco Zangrillo, broker assicurativo a cui sarebbe legata da diversi mesi. Con lui ha anche trascorso una romantica vacanza a Capalbio, nota località toscana dove la D’Urso ha una villa di proprietà. Sarà dunque nelle sue intenzioni fare qualche prova in vista delle nozze con la sua dolce metà? Certamente il suo amico Enzo Miccio saprebbe organizzarle una cerimonia da favola, ma ovviamente si tratta solo di una mera ipotesi senza alcuna conferma a riguardo.

Altri fan più maliziosi hanno tuttavia interpretato la foto come una risposta ironica alla scelta di Mediaset di sostituire Domenica Live con Scene da un matrimonio, che sarà condotto da Anna Tatangelo. Ad ogni modo al momento la nostra Barbarella non sembra affatto preoccupata del suo futuro in tv, intenta solo a godersi il meritato riposo.