Barbara D'Urso ospite a Belve: "Appena metterà piede in Italia verrà"

Francesca Fagnani ha confessato che Barbara D’Urso sarà presto ospite del suo programma tv, Belve.

Barbara D’Urso a Belve

Da tempo si vocifera di una presunta partecipazione di Barbara D’Urso a Belve, e lei e Francesca Fagnani si sarebbero incontrare durante l’estate proprio per parlare di questo presunto appuntamento. Nelle ultime ore a Aspettando Viva Rai2 è stata la stessa Francesca Fagnani a svelare che Barbara D’Urso sarebbe pronta a farsi intervistare al suo programma tv: “Appena mette piede in Italia viene”. Ha ammesso.

Al momento non è dato sapere di più sull’attesa puntata dello show televisivo e su quando potrebbe essere mandata in onda, ma è noto che l’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque tornerà presto in Italia per via dei suoi impegni teatrali.

Nel frattempo in tanti, sui social, sono in tanti a chiedersi se finalmente, a Belve, parlerà del suo discusso addio a Mediaset dopo oltre 20 anni di servizio. “Il 28 giugno vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più. Mi hanno ferito profondamente. Prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori”, aveva dichiarato in merito al suo addio a Mediaset la conduttrice tv.