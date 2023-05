Basciano si tatua il nome della figlia, ma è sbagliato: la svista

Alessandro Basciano è stato travolto dalle critiche dei fan dei social per via del suo nuovo tatuaggio dedicato alla figlia appena nata, Celine Blue.

Alessandro Basciano: il tatuaggio per la figlia

Alcuni giorni fa Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori per la prima volta e in queste ore l’ex gieffino ha mostrato orgoglioso ai fan il nuovo tatuaggio che si sarebbe fatto realizzare in onore di sua figlia Celine. In molti hanno colto l’occasione per criticare aspramente il fidanzato di Sophie Codegoni perché sul suo tatuaggio sarebbe scritto “Celine blue” con la “b” minuscola, mentre la grafia corretta sarebbe stata Celine Blue. Al momento Basciano non ha replicato alle critiche in circolazione e sembra proprio che lui e Sophie Codegoni siano al settimo cielo per via della loro piccola appena nata.

Alessandro Basciano era già padre di un figlio avuto da una sua precedente relazione, e sembra che Sophie sia riuscita a instaurare con lui uno splendido rapporto.

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita dei due ex concorrenti del GF Vip e sulla loro bambina. Inoltre Sophie e Basciano hanno annunciato che molto presto convoleranno a nozze e quindi ferve l’attesa per conoscere i dettagli sulle loro attesissime nozze.