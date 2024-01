Una vicenda dai contorni oscuri quella che vede coinvolta una 12enne di Battipaglia, rapita all’uscita da scuola e poi rilasciata in un cimitero.

Il rapimento

La ragazzina è stata incappucciata e sequestrata fuori da scuola lunedì, dopo la ripresa dalle vacanze natalizie, restando in stato di sequestro per alcune ore. Poi è stata liberata davanti al cimitero degli Inglesi, a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno.

Nessuna violenza

Dopo essere andata a recuperarla, la madre della 12enne ha condotto la figlia all’ospedale Santa Maria della Speranza a Battipaglia e dalle visite risulta che non c’è stata alcuna violenza sessuale.

Questo non sarebbe però il primo sequestro per la ragazzina. Pare infatti che la 12enne sia già stata rapita allo stesso modo lo scorso maggio. In quell’occasione ad andare a riprenderla fu il nonno. Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l’intricata vicenda e il pm potrebbe chiedere l’incidente probatorio per ascoltare la testimonianza della minore.