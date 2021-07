Battiti Live: cambia il giorno della messa in onda. Ecco quando sarà trasmesso

Battiti Live, lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri cambia il giorno della messa in onda, ecco quando sarà trasmesso

Cambio di programmazione in vista per il terzo appuntamento di Battiti Live, lo show musicale di successo condotto da Elisabetta e Gregoraci e Alan Palmieri, che va in onda settimanalmente su Italia 1. Ecco quando andrà in onda il terzo appuntamento e il motivo del cambio nel palinsesto.

Battiti Live cambia giorno: quando va in onda il terzo appuntamento?

Andrà eccezionalmente in onda giovedì 29 luglio 2021 il terzo attesissimo appuntamento di Battiti Live, lo show della musica che va in onda su Italia 1 solitamente il martedì.

I primi due appuntamenti della stagione 2021 di Battiti Live hanno già riscosso un grande successo in termini di auditel e l’ultimo appuntamento andato in onda, in particolare quello del 20 luglio 2021 ha totalizzato l’11,6% di share.

Battiti Live cambia giorno: qual è la motivazione?

Il cambio nel palinsesto di Italia 1, relativamente alla messa in onda del terzo appuntamento di Battiti Live, ha lo scopo di evitare la sovrapposizione con la finale dell’edizione 2021 di Temptation Island, lo show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

La finale di Temptation Island andrà in onda martedì 27 luglio 2021, mentre l’appuntamento con Battiti Live sarà temporaneamente spostato al giovedì, per poi tornare al suo consueto giorno settimanale.

Battiti Live cambia giorno: gli incantevoli look della Gregoraci

Senza dubbio Elisabetta Gregoraci non è solo la conduttrice di Battiti Live, ma è la vera e propria regina del programma. La Gregoraci reduce ormai dalla fine dell’esperienza al Gf Vip sta cavalcando nuovamente l’onda del successo televisivo, sfoggiando di sera in sera nuovi look sempre più eleganti e che fondamentalmente le calzano a pennello!

Bella più che mai ed energica al massimo, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, la Gregoraci ha conquistato il cuore di numerosi fan e probabilmente è anche questo il segreto del successo dello show musicale, che sta collezionando ascolti record.

In totale la Gregoraci terrà compagnia ai telespettatori con cinque appuntamenti di Battiti Live, cinque serate in cui sarà possibile ascoltare le principali hit dell’estate, cantate dagli artisti più amati del momento, tra vecchie conoscenze del panorama musicale e nuove proposte che marcano le classifiche da settimane e che promettono di tenere i propri posti occupati ancora per un bel po’ di tempo.