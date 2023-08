Fin dai tempi del loro percorso a Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini sono sempre stati molto apprezzati. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto una confessione inaspettata sull’intimità dopo i figli.

Beatrice Valli e Marco Fantini: confessione sull’intimità dopo i figli

Sono lontani i tempi in cui Marco Fantini sceglieva Beatrice Valli a Uomini e Donne. Oggi i due sono riusciti a costruire la famiglia che sognavano e hanno messo al mondo tre figli, a cui si aggiunge il primo bambino che l’ex corteggiatrice ha avuto da una precedente relazione. Intervistata dal settimanale Grazia, Beatrice ha parlato di un argomento intimo: il sesso dopo i figli.

Beatrice: Marco è stato bravissimo

Beatrice ha ammesso che la maternità può cambiare la vita intima di una coppia. Il corpo della donna si trasforma ed è normale sentirsi a disagio con il partner. Fortunatamente, la Valli è stata fortunata perché Fantini è stato bravissimo. Ha dichiarato:

“Marco mi ha sempre detto: ‘Sei bellissima’, anche quando mi sentivo insicura“.

L’ex tronista l’ha aiutata a ritrovare fiducia in se stessa e questo ha contribuito ad alimentare l’intimità.

Beatrice e Marco: anche l’intimità va alla grande

Con quattro figli, la domanda sorge spontanea: come fanno a trovare il tempo per l’intimità? Marco e Beatrice, fin dall’inizio della loro relazione, si sono imposti di riuscire sempre a trovare un po’ di tempo da dedicare solo a loro due. L’ex corteggiatrice ha ammesso che due serate a settimana sono dedicate a viversi completamente: “È importante per evitare di perdersi“. Durante le giornate, poi, non mancano mai baci e tenerezze.