Bebe Vio si è laureata: il furto della tesi non l'ha fermata

Nonostante il furto della tesi, Bebe Vio si è laureata. La campionessa paralimpica ha condiviso con i fan alcune foto di una delle giornate più importanti della sua vita.

Lunedì 15 maggio 2023 Bebe Vio ha raggiunto un altro traguardo importante: si è laureata. Nonostante il furto della tesi, avvenuto soltanto qualche giorno fa, la campionessa paralimpica non si è fatta abbattere ed è riuscita a portare a termine il suo percorso di studi.

A didascalia di una serie di scatti che la ritraggono nel giorno della laurea, Bebe Vio ha scritto:

“Seeeee… il mio nuovo ‘titolo’ da mettere in bacheca! Per tutte le notti prima degli esami. Per tutti gli ‘accetto anche un 18’. Per tutti i ‘stavolta non so niente’. Per tutti gli appunti presi (pochi). E tutti quelli chiesti (tanti). Per tutti i gruppi di studio in aula. In biblioteca. In casa. Al bar. Per tutte le domande che non erano nei libri. Per tutti gli spritz post esame. Per tutte le splendide persone che hanno segnato indelebilmente gli anni più belli della mia vita. Per tutti questi motivi è stato un percorso meraviglioso. E stasera è il caso di festeggiare alla grandissima con le persone che mi sono state vicine in questi 5 anni”.