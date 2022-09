Le foto in atteggiamenti intimi combaciano perfettamente con le ammissioni alla Cuccarini: beccato con Giulia, LDA paparazzato con la nuova fidanzata

Se ne parlava già da tempo e lui stesso ne aveva fatto menzione in una intervista, ora è stato “beccato con Giulia”, LDA è stato paparazzato con la nuova fidanzata. Di lei si conosce solo il nome, si sa che ha un account privato ma quegli scatti rivelatori sono arrivati a Deianira Marzano che li ha postati sui suoi account social.

Del nuovo amore del figlio di Gigi D’Alessio se ne chiacchierava ormai da settimane, anche a contare che era stato proprio il cantante a sbilanciarsi con Lorella Cuccarini.

LDA paparazzato con la nuova fidanzata

E la prof di Amici gli aveva chiesto se fosse innamorato o se invece “non avesse tempo per l’amore”. Ebbene, LDA non aveva fatto ammissioni ma aveva fatto la faccia di chi qualcosa da ammettere forse ce l’ha.

Poi aveva detto: “Allora per me dire innamorato è un parolone molto grosso. Tanto interessato a una persona questo sì, te lo posso dire. È una bellissima persona. Siamo nella fase in cui ci stiamo conoscendo. Spero che magari un giorno succeda”.

Quel colpo di fulmine ormai svlelato

Insomma, il suo era stato un colpo di fulmine ammesso a metà. Oggi LDA però non ha più speranze di schernirsi, perché il suo amore ha un volto e un nome e ce l’ha “grazie” a Deianira Marzano e ad alcune sue fonti social.

Le sono stati mandati degli scatti del cantante con questa ragazza in atteggiamenti intimi. E un utente ha scritto: “Ciao Deia non so se può interessarti ma sono un po’ di ore che stanno girando delle foto di LDA con una ragazza che credo sia la fidanzata. Lo disse anche lui che si stava sentendo con una ragazza; lei si chiama Giulia e ha il profilo privato”.